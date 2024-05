Pamela Jiles respondió con todo a Jordi Castell: La trató de “siniestra” y “nefasta” - Chilevisión

La diputada Pamela Jiles se refirió a las fuertes declaraciones de Jordi Castell, quien la acusó de haber emitido una opinión homofóbica cuando ella era panelista de farándula.

Pamela Jiles respondió con todo a los dichos de Jordi Castell, quien recientemente la tildó como una mujer "siniestra" y "nefasta".

En entrevista con el podcast Moda y Estilo, el fotógrafo se refirió en duros términos a la diputada por una supuesta opinión de cuando ella era panelista de farándula.

"Dejó entrever que mi flacura, que es el mismo peso que tengo ahora, tenía que ver con una enfermedad que tenemos solamente los colas”, apuntó el comunicador.

Pamela Jiles respondió a dichos de Jordi Castell

La parlamentaria estuvo invitada al programa Que te lo digo de Zona Latina, donde fue consultada respecto a las declaraciones de Castell.

“Yo no puedo desprenderme para ciertas cosas de mi condición de diputada, me carga decir que soy diputada, porque es una etapa en la vida, pero es bien importante responder con claridad cuando hay una interpelación pública como esta”, partió diciendo.

En ese sentido, Jiles atribuyó los dichos del fotógrafo a una posible equivocación por parte de él. “Para empezar, yo me he encontrado con Jordi y él me ha saludado con normalidad", indicó.

“Yo jamás, y creo que sobre eso hay 800 testimonios, he tenido ningún tipo de discriminación hacia el mundo de la diversidad sexual, todo lo contrario”, agregó.

Para concluir, la legisladora sostuvo que “sería muy grave que no estuviera equivocado, porque cuando uno hace una afirmación de este tipo en público y no puede sostenerla, uno estaría expuesto a una querella o denuncia”.