Pablo Herrera confesó el gran costó que pagó por imitación de Kramer: “La gente se burlaba” - Chilevisión

El cantante expresó su descargo en Podemos Hablar varios años después de esta recordada presentación que lo llevó a ganarse un incómodo apodo. "Me decían el 'wow wow'", dijo.

Pablo Herrera ha estado en la palesta por sus polémicas declaraciones sobre los inmigrantes irregulares en Chile, y ahora se sumaron algunas críticas al comediante Stefan Kramer.

En Podemos Hablar, el artista abordó su carrera musical y cómo ésta se vio afectada por las imitaciones del mencionado.

La situación se remonta al 2008, cuando el famoso imitador arribó al escenario del Festival de Viña del Mar e hizo alucinar al público con una rutina que es recordada hasta hoy.

En ese contexto, Kramer imitó a Pablo Herrera y reversionó su clásico Tú eres mía, caricaturizándolo por la repetición del sonido "wow" que solía ser utilizado por el intérprete.

¿Qué dijo Pablo Herrera sobre Kramer?

Debido a esta mera parodia, el artista acusó que "a mí de verdad me cag... la canción, yo no la pude cantar en años, porque la gente cada vez que iba a partir con el ‘wow wow wow’, la gente se burlaba”.

Inclusive sostuvo que personas cercanas comenzaron a molestarlo por esta imitación: "De hecho, mis amigos después de un tiempo... la Kathy me decía 'el wow wow', no me decía Pablo. 'Hola, wow wow ¿Cómo estay?', no me digas así y no pude cantar la canción”, ahondó.

Aún así expuso que el imitador "pidió autorización" para incluirlo en su performance.

"Él pidió autorización… yo he estado con él, mi hijo trabaja con él, pero él me reca... con una canción, durante muchos años, recién la puedo cantar", sentenció.