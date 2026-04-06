La reconocida intérprete compartió la noticia en redes sociales, desatando reacciones de colegas como Amparo Noguera y Daniela Ramírez.

La actriz chilena Antonia Giesen sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada, a través de un íntimo y reflexivo mensaje.

La intérprete radicada en Europa compartió la noticia en una publicación en Instagram, donde incluyó una serie de fotografías.

En la primera imagen del posteo se observa la sombra de Antonia mostrando su vientre, dando cuenta de esta nueva etapa de su vida.

“Se es muy joven para algunas cosas y no tan joven para otras, siempre ha sido así, pero siento que los 34 años pegan del todo con ese mix y bisagra maravillosa y terrorífica de la vida“, reflexionó la artista, quien el pasado 4 de abril estuvo de cumpleaños.





“Otros ojitos y manitos”

En el texto que acompaña el post, Giesen hizo una profunda reflexión sobre el momento vital que atraviesa. Además, valoró el entorno que la rodea, destacando el apoyo de su familia y cercanos en este proceso.

La actriz y psicóloga describió a su pareja, Domingo Del Sante, ha sido una persona clave en esta etapa. “Un compañero de amor lúcido y profundo, que es también mi gran amigo”, señaló.

“Un hijo grande poderoso, arrasador en belleza y sensibilidad. Y hoy a la espera de otros ojitos y manitos que mirarán, tocarán e impactarán en este mundo“, dijo casi al final de la descripción.

La noticia generó las reacciones de figuras del espectáculo como Amparo Noguera, Ana Tijoux, Daniela Ramírez, Susana Hidalgo y Anto Bosman, entre otras.