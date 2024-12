“Nunca te voy a nombrar, maldito”: Pamela Díaz acusó discriminación al inicio de su carrera - Chilevisión

En conversación con Emilia Dides y su paso por el Miss Universo, la comunicadora reveló las razones que la llevaron a poner hasta ocho tiendas de ropa en Santiago.

Pamela Díaz se sinceró respecto de sus comienzos en televisión y acusó discriminación por parte de algunos diseñadores de moda en aquel entonces.

La empresaria estrenó un nuevo capítulo de Sin Editar en compañía de Emilia Dides, donde la representante nacional en el Miss Universo 2024 comentó que recibió auspiciadores para el certamen, como diseñadores y diversas marcas.

"Nunca te voy a nombrar, maldito"

Al respecto, Pamela comentó: "Cuando yo partí en la tele, año 96, más chica, era muy morena. Entonces, el rubio, las rubias, las blanquitas, era lo que se llevaba y a mí ningún diseñador me quería vestir para una gala ¡Ni uno!", señaló.

En esa misma línea, Díaz también reveló que esto fue el comienzo de su rol como empresaria y así decidió abrir su propia tienda de ropa: "Como me fue muy bien, me hice una tienda (...) Yo le dije a mi mamá: 'Voy a hacer una tienda'".

"En el Apumanque tenía dos tiendas, después llegué a tener como ocho, y después ya no me preocupé, así que quebramos", se sinceró Díaz.

Sin embargo, la comunicadora dejó en claro cuáles eran sus objetivos en aquel entonces: "Yo quería tener una tienda porque no le iba a pedir un favor a nadie, porque encontraba que era humillante y yo cabra chica, me miraban como en menos".

Así fue como Pamela decidió hacer una potente promesa: "Yo dije: 'Yo voy a ser más conocida que tú y me va a ir mejor, pero nunca te voy a nombrar, maldito’ (...) Hay varios que me dijeron que no, por lo menos como cinco o seis, y muy conocidos", reveló.

Finalmente, relató que "después, cuando me casé y ya estaba conocida, me empezaron a decir: '¿Te podemos vestir?'", a lo que ella sentenció: "No. Pagué mi vestido. No. Yo no le aguanto nada a nadie".

Revisa el video: