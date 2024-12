“Forrada”: Pamela Díaz sorprendió revelando cuánto ganaría en plataforma para adultos - Chilevisión

La Fiera causó revuelo en el podcast Tomás Va a Morir al proyectar la millonaria cifra que cree alcanzaría si se uniera a Only Fans. Por otro lado, señaló que la venta de contenido es algo "poco digno".

Pamela Díaz conversó en el pódcast Tomás Va a Morir sobre las plataformas de adultos, lo que opina de ellas y sorprendió al proyectar cuánto dinero cree que ganaría si se uniera a una, ya que no ha incursionado en esas app.

"Si tuviera OnlyFans estaría forrada, forradísima", señaló la Fiera, quien sacó los cálculos y dio a conocer la millonaria cifra: “Yo creo que ganaría, sacaba la cuenta el otro día, más o menos 150 millones de pesos al mes”.

Pamela Díaz habla sobre las plataformas de contenido para adultos

A pesar de la millonaria cifra a la que podría acceder la modelo, Díaz argumentó que "no podría, porque mi dignidad no son 150 palos".

“No me gustaría que me graben, me carga. Tengo las lucas para trabajar decentemente y la cabeza igual; lo encuentro poco digno”, enfatizó la Fiera.

“Para mí es importante mi sexualidad y yo también tengo reglas dentro de mis temas. Entonces me parece que eso es poco digno para una mina que puede hacer otras cosas”, finalizó.

Pamela Díaz vendería contenido solo en un escenario

La influencer, sin embargo, señaló que se uniría a una plataforma solo en una situación: “Si tengo una hija enferma y necesito 300 millones de pesos, chao, lo hago, no me importa”.

“Y con este físico y esta cara por supuesto que un Onlyfans me sale mucho más fácil y me gano 100 millones al mes, así de fácil. Pero tengo dos hijos”, finalizó.