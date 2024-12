Catalina Pulido responde a críticas por estar “feliz” a dos meses de la muerte de Sasha - Chilevisión

"Hay gente que le choca '¿por qué anda tan feliz? Si se le murió su hijo", continuó Díaz, a lo que Catalina no tuvo problema en aclarar: "¿Sabes lo que me pasa, Pame? Es que la gente no entiende que yo estoy haciendo todo lo que me hace feliz".

"No me quiero quedar pegada en el dolor, no me quiero quedar. Estoy trabajando por mí y voy a seguir trabajando por mí, porque la vida continúa. ¿Qué voy a hacer? ¿Encerrarme a morir? ¡No!", expresó la madre de Sasha, cerrando con que tiene más hijos y familia. "Él está mejor que todos nosotros. La verdadera vida no es acá, es en la otra dimensión. Estoy segura de eso", expresó la actriz de 50 años".