La confesión de Catalina Pulido por muerte de su hijo: “Era una persona que no sería longeva” - Chilevisión

Catalina Pulido estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH), espacio en el que ahondará en la muerte de su hijo, Sasha, a los 28 años.

En conversación con Diana Bolocco, la actriz entrega desconocidos detalles de los últimos días con vida de Sasha, quien falleció el pasado 30 de octubre.

Pulido sincera que "a veces amanezco bien, a veces amanezco un poco más triste. Tengo angustia, rabia, pero en general estoy bien".

Catalina Pulido habla sobre su hijo en PH

"He hecho un trabajo interno desde hace mucho tiempo, que si no lo hubiese hecho, no estaría en este minuto acá parada", asegura.

Tras regresar del reality por el estado de salud de su hijo, la intérprete revela que "yo siempre tuve la pequeña fe que esto se iba a revertir".

Pese a eso, confiesa que "también había algo dentro de mí desde hace mucho tiempo, que él era una persona que no iba a ser muy longeva".

"Cuando yo llego y hablo con uno de los doctores, fue bien poco esperanzador el diagnóstico. A mí me dijo 'tiene prácticamente un 10% de posibilidades de sobrevivencia'. Y cuando me dijo eso, yo recién ahí como que atiné… nunca me esperé algo así tan drástico", recuerda Pulido.

"La UCI se empezó a convertir en mi segunda casa porque en tres semanas yo estaba todos los días ahí (...) El doctor me dice 'o lo desconectamos o le seguimos dando esta cantidad de bombas de remedios que va a ser más traumático para ti y para él y lo otro es que se vaya'", revela.

Finalmente, Catalina sincera que "ese día me despedí de él y le dije 'guatón, si tú quieres irte, váyase, no te voy a retener, eres libre de hacer lo que quieras'… lo solté… falleció en mis brazos".