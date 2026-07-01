“Nunca hubo feeling”: Yamna Lobos confesó quién le “caía mal” en Rojo y desclasificó tensa relación

La bailarina fue invitada al reciente capítulo del podcast Y nos fuimos a capilla, conducido por María Jimena Pereyra y Carolina Soto, quienes la sorprendieron con una incisiva pregunta sobre su relación con otros excompañeros.

Una inesperada confesión realizó Yamna Lobos sobre su paso por el programa Rojo Fama Contrafama. La bailarina reveló cuál de sus excompañeros del espacio de talentos le “caía mal”.

Todo ocurrió durante su participación en el podcast Y nos fuimos a capilla, conducido por Carolina Soto y María Jimena Pereyra, quienes también formaron parte del programa.

En medio de una conversación, Yamna debió sacar una tarjeta al azar con una pregunta preparada por las conductoras. “¿Quién te caía mal de Rojo?”, fue la incisiva consulta leída por Soto.

Yamna Lobos reveló quién “le caía mal” de Rojo

Aunque aclaró que nunca tuvo conflictos importantes con nadie dentro del espacio televisivo, Lobos sorprendió al mencionar a María Isabel Sobarzo, conocida popularmente como “Icha”.

“Podría decir que, y ni siquiera es la que están pensando, con la Icha. No es que me caiga mal, nunca tuve relación con ella” , confesó la exCocotera.

Ante la sorpresa de Carolina y María Jimena, Yamna insistió en que no existía ningún problema personal entre ambas, sino simplemente una falta de conexión.

“Nunca tuve onda de nada. Hemos trabajado y compartido juntas sin ningún problema, pero más allá nunca un feeling. No sé si no hay química, porque eso puede ser. Y yo sé que ella tampoco conmigo”, comentó.





Por otra parte, la bailarina también reveló quién fue su mayor aliado dentro del programa.

Según contó, inicialmente mantuvo una estrecha amistad con Nelson Mauri, con quien compartía gran parte de su tiempo. No obstante, con el paso de los años terminó desarrollando una amistad mucho más profunda con Pablo Vargas.

“Tuve dos etapas con él. Primero fui amiga de Nelson Mauri, éramos muy yuntas. Yo era más chica y encajaba más con su personalidad, mientras que Pablo era más bacán y otra onda, pero en algún momento nos nivelamos y empezamos a llevarnos mejor hasta el día de hoy“, relató.