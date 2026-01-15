 “No pueden seguir...”: Critican a municipalidad de Puerto Montt por post con Dominique Gallego - Chilevisión
Minuto a minuto
“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 16:00

“No pueden seguir...”: Critican a municipalidad de Puerto Montt por post con Dominique Gallego

Evelyn Chávez, concejala por el Frente Amplio, cuestionó a la administración por incluir a la esposa del alcalde de la comuna, Rodrigo Wainraihgt, en una publicación en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

La concejala del Frente Amplio por la comuna de Puerto Montt Evelyn Chávez criticó a la administración municipal por colaborar en redes sociales con la esposa del alcalde Rodrigo Wainraihgt.

La concejala aprovechó una publicación realizada en Instagram para advertir al municipio que Dominique Gallego, quien mantiene hace años una relación con el jefe comunal, no debería aparecer en la red social.

"Le recuerdo a la Municipalidad que no puede seguir haciendo colaboraciones con personas ajenas a la misma institución", señaló Chávez en la plataforma.

Pero la crítica no quedó ahí, puesto que acusó que órganos del Estado ya se han pronunciado sobre el tema: "Contraloría ya se ha manifestado al respecto", escribió.

En la publicación en cuestión, Gallego aparece haciendo una convocatoria para postular al concurso de belleza Reina del Mar 2026, el cual "celebra la esencia, identidad y fuerza de la mujer puertomontina", según dice el post.

Aunque varios internautas apoyaron a la concejala, otros estuvieron en desacuerdo: "Alma de la fiesta, a todo le ve algo malo, disfrute su puesto", "si no soporta que Puerto Montt avance, mejor no siga" y "deja de dar juego", fueron algunas de las reacciones.

Mira el post a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026

“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

15/01/2026

Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía

Hay un testigo clave, el exyerno de Julia Chuñil, quien —asegura— vio el asesinato y confesó todo lo que sabía.

15/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026