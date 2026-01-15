“No pueden seguir...”: Critican a municipalidad de Puerto Montt por post con Dominique Gallego - Chilevisión

Evelyn Chávez, concejala por el Frente Amplio, cuestionó a la administración por incluir a la esposa del alcalde de la comuna, Rodrigo Wainraihgt, en una publicación en redes sociales.

La concejala del Frente Amplio por la comuna de Puerto Montt Evelyn Chávez criticó a la administración municipal por colaborar en redes sociales con la esposa del alcalde Rodrigo Wainraihgt.

La concejala aprovechó una publicación realizada en Instagram para advertir al municipio que Dominique Gallego, quien mantiene hace años una relación con el jefe comunal, no debería aparecer en la red social.

"Le recuerdo a la Municipalidad que no puede seguir haciendo colaboraciones con personas ajenas a la misma institución", señaló Chávez en la plataforma.

Pero la crítica no quedó ahí, puesto que acusó que órganos del Estado ya se han pronunciado sobre el tema: "Contraloría ya se ha manifestado al respecto", escribió.

En la publicación en cuestión, Gallego aparece haciendo una convocatoria para postular al concurso de belleza Reina del Mar 2026, el cual "celebra la esencia, identidad y fuerza de la mujer puertomontina", según dice el post.

Aunque varios internautas apoyaron a la concejala, otros estuvieron en desacuerdo: "Alma de la fiesta, a todo le ve algo malo, disfrute su puesto", "si no soporta que Puerto Montt avance, mejor no siga" y "deja de dar juego", fueron algunas de las reacciones.

Mira el post a continuación: