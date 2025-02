“No sé si es algo legal, pero…”: Emilia Dides reaccionó a polémica con Faloon en pleno piscinazo - Chilevisión

La actual Miss Chile y reina de Viña alzó la voz ante la controversia generada por la acusación de Larraguibel, quien habló de irregularidades en el conteo de votos.

La tarde de este jueves se llevó a cabo la coronación y el piscinazo de los reyes del Festival de Viña del Mar, donde resultaron ganadores Emilia Dides y Camilo González en medio de una polémica con Faloon Larraguibel.

La actual Miss Chile se convirtió en la soberana de la ciudad jardín luego de una controvertida elección en donde la ex Yingo cuestionó la legitimidad del concurso y acusó irregularidades en el conteo de votos.

Es por eso que al momento de aceptar su triunfo y en la previa del esperado piscinazo, Emilia Dides aprovechó la oportunidad para dedidarle algunas palabras a su contrincante.

Emilia Dides compartió su corona

La actual jurado del Festival de Viña del Mar alzó la voz con respecto al reclamo de Faloon Larraguibel y propuso nada menos que compartir su corona como reina.

“Ni Faloon ni yo nos merecemos lo que pasó ayer en las votaciones”, partió aclarando respecto de los votos.

Por lo mismo, Emilia Dides decidió proponer una alternativa para que todos queden contentos: “No sé si es algo legal, pero me parece lo correcto compartir este trono. Como dije, no es ella contra mí, ni yo contra ella”.

En ese sentido, reconoció que “ella hizo sus actividades, ella estuvo presente, ella hizo campaña y ella se lo merece tanto como yo”.

“Sé que ella no está presente, voy a hacer el piscinazo, eso es un sueño para mí realmente estar haciendo esto hoy día, pero tengo entendido que ella también quiere hacer un piscinazo y me encantaría estar ahí y darle su corona”, dijo antes de sellar su coronación.