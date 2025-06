“No quiero que nadie me vea así”: Karla Melo mostró una íntima imagen tras sesión de quimioterapia - Chilevisión

La actriz y cantante confesó una reflexión con sus sentimientos en medio del proceso médico por el cáncer de mama. "Estoy flaca, no tengo pelos y me siento mal", expresó.

Karla Melo compartió una sentida reflexión en su cuenta de Instagram, en la que expuso los sentimientos que le ha generado el proceso de quimioterapia producto del cáncer de mama.

"¡NO QUIERO QUE NADIE ME VEA ASÍ! Eso me dije esta mañana cuando me miré al espejo. Estoy flaca, no tengo pelos y me siento mal. ¡Me siento mal! Eso es lo peor, lo que me da pena", comenzó en su texto en redes sociales la artista.

Junto con una foto de ella sonriente, la actriz y cantante apuntó que "tuve mi quinta quimio, una nueva, y no fue nada amigable, me habían advertido que esta era más fuerte que la anterior y así fue. Es muy triste no poder hacer las cosas simples que te gusta hacer… como comer".

"Gracias a Dios tengo gente maravillosa que vino a mi rescate, como Gonzalo y Katy mis terapeutas, la Suilo, el Manu, la Dani y todos los días la Kami, mi maravillosa hermana, no sé qué haría sin ti Kamila Melo. Siempre agradezco porque esto me pasó a mí y no a ti", agregó Melo.

Luego indicó que tras 7 días "casi me siento yo denuevo", aunque "es difícil someterse a estos tratamientos que parecen peor que la enfermedad. Y busco con quien compartir experiencias, hablo con la Anto, la Vero, la Gaby, la Ayleen y todas me dan ánimo y yo a ellas".

"No a todas las conozco en persona, pero estamos juntas en esto. 'Ya va a pasar! Somos guerreras! Si yo pude tú también!', es lo que nos decimos entre nosotras. Gracias cabras. Sé que todas lo han pasado mal. Y las admiro profundamente", destacó.

En la mima línea, Karla dijo esperar "la primavera para renacer, florecer como esta hermosa flor en la foto. Me siento como una flor o una mariposa, porque en septiembre ya todo esto habrá pasado. Y cuando crezcan las plantas y las flores, y todo esté verde y de colores, yo también lo estaré, más feliz que nunca!".



"Esta fotografía la hicimos con la Kami y el @fernando.fotografias, los tres solos, porque para algunas es más difícil verse así y era uno de mis temores, tal vez porque vi a mi madre así, la última vez que la vi… no sé, ya le dije que ahora entiendo todo lo que sufrió, que la amo, que la admiro y la honraré todos los días de mi vida. También le dije que me perdone por ignorarla tanto tiempo".

Finalmente cerró afirmando que "ahora está conmigo y siempre será así. Estamos las cuatro, la Gueli, la Kami, tú y yo. Como en el video de Guerreras. Porque lo somos. Las mujeres somos impresionantemente fuertes y valientes, y hoy con toda mi fuerza decido llevar mi calva con orgullo".