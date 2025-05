“No puedo creer que me estén haciendo esto”: Coté López desató su enojo en Podemos Hablar - Chilevisión

La influencer repasará detalles de su vida y algunos de sus momentos más polémicos este viernes en el nuevo capítulo de PH.

Coté López será la protagonista del nuevo capítulo de Podemos Hablar de este viernes, ocasión en la que hablará de su separación de Luis Jiménez y repasará algunos episodios polémicos de su vida.

A propósito de eso, la empresaria repasó el comentado episodio de El Rey León donde se le relacionó con Mauricio Pinilla.

“Me trataron como la prostituta más grande de Chile… fue una tortura, yo era la peor persona del mundo”, recordó sobre lo que vivió.

En cuanto a su vínculo con el exfutbolista que militó en Universiad de Chile, contó que “tenía solo 17 años cuando conocí a Mauricio Pinilla y después me enamoré de Luis”.

“A mí me lapidaron, me trataron como la peor de todas… y ojo, Mauricio no estaba casado, ni pololeando”, complementó.

La molestia de Coté López

Durante la conversación la influencer no buscaba abordar tanto detalle al respecto, por lo que sorpresivamente se paró de su asiento anunciando su retirada del estudio.

“No venía a la tele hace 13 años y no puedo creer que me estén haciendo esto… así que yo me voy”, lanzó la exmodelo.

Este y todos los detalles de la visita de Coté López a Podemos Hablar los podrás ver en vivo este viernes por las pantallas de Chilevisión, a partir de las 22:30 horas.