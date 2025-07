“No me he operado”: Mariana Loyola destapó el secreto detrás de su drástico cambio físico - Chilevisión

La actriz impactó a sus seguidores tras lucir su nueva y esbelta figura en redes sociales. "Es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y profesionalismo", señaló.

La actriz Mariana Loyola contó el secreto detrás que su drástico cambio físico que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Esta semana, Loyola publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos tomadas durante sus vacaciones en Costa Rica, donde viajó junto a su hija Olivia Henríquez.

La imagen se llenó rápidamente de comentarios haciendo alusión a su baja de peso. "Te pasaste", "belleza infinita", "con cirugías...", "abdominoplastia, check", fueron algunas de las reacciones.

Mariana Loyola reveló secreto de su cambio físico

La actriz salió al paso de los comentarios y, a través de la misma red social, señaló: "Gracias por el interés y la buena onda. Y para los especuladores (¡qué imaginación, chicos!), no me he operado”.

“Este cambio es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. He subido y bajado de peso varias veces para interpretar distintos roles. Me gusta mucho transformarme. Amo mi trabajo”, confesó.

Mariana aseguró que esta nueva figura se debe a un personaje que encarnará en una próxima serie. “Lo hice junto a un superequipo, si no imposible”, afirmó, destacando a varios profesionales que la ayudaron en este proceso.

“No como carnes rojas ni lácteos y cambié definitivamente el uso de la mantequilla y el aceite por @ammaghee que tiene muchísimos beneficios y ninguna contraindicación”, agregó.

Asimismo, detalló que su rutina comenzó el 1 de septiembre. "Los 3 primeros meses fueron muy intensos, hay que ser muy aplicada y muy constante, muy”, subrayó.

Finalmente, Loyola recordó a sus seguidores que fue gimnasta del alto rendimiento y “el cuerpo tiene memoria".

"Iba al gimnasio de lunes a viernes 2 horas diarias. Los 3 primeros meses. Luego empezaron las grabaciones, entonces iba cuando podía. Cardio y pesas, cardio y pesas, cardio y pesas”, cerró.

Así luce Mariana Loyola en la actualidad: