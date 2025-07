“No lo puedo creer”: Benjamín Vicuña rompió el silencio tras fuertes acusaciones de China Suárez - Chilevisión

El intérprete nacional respondió a los polémicos dichos de la madre de sus hijos respecto a su paternidad. Por su parte, Pampita también se refirió al tema y salió en defensa de Vicuña

Benjamín Vicuña respondió a las polémicas acusaciones que hizo China Suárez en su contra a través de sus redes sociales.

La actriz trasandina compartió en su Instagram un extenso mensaje en el que apodó a Vicuña como “padre del año” y lo acusó -entre otras cosas- de haberle sido infiel cuando ella estaba embarazada.

En ese contexto, el periodista Ángel de Brito reveló en el programa LAM de América TV que el actor nacional se comunicó con él para referirse al tema, y le advirtió que “no voy a contestar a tanto odio".

La respuesta de Vicuña

El comunicado leyó en vivo el mensaje del actor, el cual agregó que "la clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante".

"Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos", concluyó el mensaje.

De igual manera, De Brito le preguntó a Vicuña si pensaba llevar este conflicto a la justicia, ante lo que el intérprete no quiso responder.

La defensa de Pampita

Por su parte, Pampita, también ex pareja de Vicuña, salió a la defensa del padre de sus hijos en medio del polémico episodio.

Según reveló la presentadora trasandina Yanina Latorre en el programa SQP de América TV, la modelo aseguró que "Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso".

"Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Lo he dicho siempre", aseguró.

Por otro lado, en cuanto a China Suárez, señaló "ya no sé qué decir. Con Eugenia tengo excelente relación hace muchos años".