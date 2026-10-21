“No le crean a la gente que publicita eso”: El Cuico Roto expuso negocio tras casinos online y lanzó feroz reclamo

El influencer recibió una oferta por $44 millones de pesos, la cual rechazó luego de que le explicaran cómo funcionaba.

Este miércoles, Jorge Pichara, conocido en redes sociales como “El Cuico Roto”, lanzó un feroz reclamo tras recibir una oferta por $44 millones de pesos para promocionar un casino online.

El influencer rechazó la oferta luego de que le explicaran cómo operaba la plataforma y expuso dicha información para advertir a su público.





¿Qué pasó con El Cuico Roto?

A través de su cuenta de Instagram, El Cuico Roto expuso: “Yo le quiero decir a todos los casinos de m… online, que se metan su plata en la r…”.

En esa misma línea, expuso: “El plan era el siguiente: me enviaron un mail para decirme que toda la platita que ponen ustedes va para mi bolsillo, creando ludopatía, deudas y adicciones en los personajes que juegan estas cosas”.

“Igual cuando me dijeron el monto, me caí de r… un poco”, admitió el influencer.

Jorge también hizo un llamado a no usar estas plataformas: “No le crean a la gente que publicita esa h…, porque, mis cuicos, solo te están c…. están c… a tu familia, están c… a los niños, están generando adicción”.

“No jueguen esas m… Pueden ganar quizás una vez un poquito y te van a chupar toda la plata, toda la tarjeta. Te van a cagar, te van a generar adicciones. Vas a tener problemas con tu familia, te vas a poner a apostar”, aconsejó Pichara.

Finalmente, el influencer envió un tajante mensaje: “Casinos online, váyanse a la c… No me llamen, no me interesan ni por la cantidad de plata que sea”, y su video fue ampliamente viralizado en redes sociales.

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