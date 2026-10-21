21/ 10/ 2026 23:16

¿Dónde está María Soledad Baasch? Mujer de 60 años lleva dos semanas desaparecida

Tras el hallazgo de su vehículo y pertenencias personales en el sector costero de Santo Domingo, región de Valparaíso, las autoridades debieron suspender por las condiciones climáticas las labores de búsqueda de una mujer de 60 años, quien se mantiene desaparecida desde el pasado 8 de octubre. A pesar de que sus familiares mantienen la esperanza de encontrarla, las policías confirmaron que aún no hay indicios sobre su paradero.