No hubo acuerdo entre Karen Bejarano y doctor Vidal: La artista se negó a pedir disculpas públicas - Chilevisión

Según se informó en el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, el equipo jurídico del doctor solo exigía disculpas públicas de la artista para cerrar el conflicto, sin embargo, la exMekano se negó.

Este lunes, se llevó a cabo una audiencia entre el doctor Pedro Vidal y Karen Bejarano luego de la querella por injurias y calumnias y denostar su honra profesional que interpuso el profesional contra la cantante.

Según se informó en el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, el equipo jurídico del doctor solo exigía disculpas públicas de la artista para cerrar el conflicto, sin embargo, la exMekano se negó.

"Considero que no tengo que pedir disculpas por algo que realmente siento. Yo estaba disconforme con el procedimiento, no puedo retractarme de algo con lo que me sentía disconforme", partió declarando Karen Paola.

"Yo me sentía mal con mirarme al espejo y ver la deformidad que tenía y lo único que hice fue contar mi historia", agregó.

"Estuve 8 años así y no quería volver a intervenirme, a que me quedara un cagazo nuevamente… Tenía miedo, temor, me demoré años en tomar la decisión. Mi entorno me ayudó porque sabían que me complicaba. Así que me atreví este año, pero con mucho temor", aclaró sobre el procedimiento que se hizo con otra especialista.

Doctor Vidal responde a Karen Bejarano

"Es raro, después de 7 años comenzar con una serie de denuncias, yo no hice ninguna carnicería, hice una reconstrucción de un problema muy serio", señaló.

"No entiendo su decisión, cada uno sabe, pasó 7 años feliz y después que aparecen problemas personales el doctor que la operó hace 8 años es el culpable. Cada uno de los pequeños problemas estuvo advertido por el derrame de silicona intramamario que ella traía", afirmó.

Tras no existir acuerdo entre las partes, se fijó una audiencia para un juicio en el mes de octubre.