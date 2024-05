Neme lanzó teoría por muerte de perros de Vodanovic: “¿Me van a decir que fue por casualidad?” - Chilevisión

En el reciente capítulo de Podemos Hablar, José Antonio Neme atribuyó el ataque a las mascotas de la familia del alcalde Vodanovic al "crimen organizado".

José Antonio Neme estuvo invitado en el reciente capítulo de Podemos Hablar, donde recordó la reciente muerte de dos perros de la familia del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

En conversación con Julio César Rodríguez, el periodista indicó que la comuna "está siendo azotada por el crimen organizado de una forma que pocas veces hemos visto".

"Lo que le hicieron al alcalde Vodanovic me parece brutal. Que le hayan envenenado a dos de sus perros, ¿ustedes me van a decir que eso es inocuo, que por casualidad alguien iba pasando y mató dos animales?", cuestionó.

Luego, el comunicador arremetió: "Qué puede haber ahí. Maldad pura, crimen organizado atentando contra un alcalde. Yo no soy de su tienda política, no voté por él ni tengo un compromiso, pero me parece que ha hecho cosas".

Neme y su crítica a Cathy Barriga

"No me vengan a decir que Maipú es Disneylandia", dijo Neme, haciendo alusión a la defensa de la ex alcaldesa Cathy Barriga, quien está cumpliendo arresto domiciliario por delitos de corrupción.

"Ella puede tener su mirada puesta en una dimensión paralela, en Cathylandia. Pero desde este lado, del lado adulto, maduro y responsable, tenemos que mirar las cosas con un poquito más de sensatez", añadió.

