Alcalde Vodanovic acusó que perros de su familia fueron envenenados - Chilevisión

El alcalde de Maipú expresó el dolor que le provoca la situación en su cuenta de Instagram, donde además envió un mensaje a los responsables del hecho y compartió registros de los canes en distintos momentos de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reportó el envenenamiento de los perros de su familia, los cuales fallecieron posteriormente.

Se trata de "Negrita" y "Drako", dos canes de raza pastor alemán, quienes acompañaron al edil a lo largo de su vida en la casa donde vive su familia, ubicada en la privincia de Elqui, región de Coquimbo.

El mensaje del alcalde Tomás Vodanovic

"Así los voy a recordar y querer para siempre, acompañando las lecturas en la piscina, corriendo por el patio, despertándome todas las mañanas, regaloneando a mi viejo y no dejándolo regar tranquilo nunca, y llenando de compañía y amor a todos quienes entraban a esa casa", relató el alcalde de Maipú a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Como nos decía el viejo, eran nuestros hermanos perros, y para él, unos hijos más".

Además aprovechó la instancia para enviar un contundente mensaje a quienes fueron responsables: "Me cuesta entender la maldad que puede llevar a una persona a envenenar y matar a animalitos tan nobles e inocentes, que no le hacían mal a nadie. Pero trato de que no sea la rabia la que se tome este momento".

"Los vamos a querer con la vida siempre Negrita y Drako. No saben lo feliz que era cada vez que podía estar con ustedes en el Elqui. Sólo espero que puedan seguir acompañando y queriendo a mi viejito desde el cielo de los perros. Estoy seguro que él lo hará para siempre", concluyó finalmente el edil de Maipú, quien recibió cientos de mensajes en apoyo por parte de sus seguidores.

Revisa la publicación de Instagram: