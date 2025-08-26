 Muere cantante español integrante del famoso 'Dúo Dinámico' - Chilevisión
26/08/2025 12:56

Muere cantante español integrante del famoso 'Dúo Dinámico'

Manuel de la Calva, emblemático músico hispano, falleció este martes a los 88 años.

Este martes se reportó el fallecimiento del cantante Manuel de la Calva, conocido por su participación en el 'Dúo Dinámico', a los 88 años.

El cerebro detrás de la exitosa canción "Resistiré" sufría una fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada hace unos años tras un problema en pleno concierto.

La noticia fue dada a conocer por quien por años fue su pareja artística: Ramón Arcusa.

A través de redes sociales, su compañero lo despidió con emotivas palabras: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría".

"Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", cerró.

