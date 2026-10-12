Muere RJ Mitte, reconocido actor de Breaking Bad, a los 34 años

Era conocido mundialmente por interpretar al hijo de Walter White en la exitosa serie Breaking Bad.

Durante este lunes se confirmó la muerte de RJ Mitte, actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, a los 34 años.

El medio estadounidense TMZ dio a conocer la noticia de su fallecimiento, luego de que un funcionario del condado de Texas confirmara su muerte.

Según el citado medio, la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento continúa en curso.





En el ámbito personal, el actor estaba comprometido con Kennedy Suarez, a quien le propuso matrimonio en octubre de 2025, tras varios años de relación.

Además de su papel en Breaking Bad, Mitte también destacó por su participación en producciones como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice.