12/ 10/ 2026 17:14

Ni sí ni no: Rusia evita confirmar tregua con Ucrania anunciada por Donald Trump

Rusia evitó confirmar si aceptará la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. El país liderado por Vladimir Putin mantiene su postura de buscar un acuerdo de paz duradero antes de aceptar una suspensión temporal de las hostilidades. Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló: “Continúan los contactos. En cuanto tengamos algo que decir al respecto, les informaremos sin falta”.