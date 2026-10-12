Metro de Santiago informó suspensión parcial del servicio en una de sus líneas

La interrupción afectó a tres estaciones de la Línea 5, por lo que el servicio operó de forma parcial en dos tramos.

Metro de Santiago informó la tarde de este lunes que parte de su servicio se encontró suspendido.

La interrupción afectó a la Línea 5, donde tres estaciones tuvieron su funcionamiento suspendido.

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De esta manera, los trenes solo estuvieron operativos entre Plaza de Maipú y San Pablo, y entre Quinta Normal y Vicente Valdés.

Sin embargo, cerca de 40 minutos más tarde, la empresa de transporte público comunicó el restablecimiento del servicio.

Metro no indicó la razón por la que esas estaciones no estuvieron disponibles durante ese período de tiempo.