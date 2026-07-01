Muere en España histórico miembro fundador de Locomía: Cantante falleció a los 58 años

Fue en 1992 cuando el ahora fallecido abandonó el grupo, tras haber vivido los mejores años de esta formación. Aún no se conocen las causas del deceso.

Medios españoles confirmaron la mañana de este miércoles la muerte de Manuel Arjona, histórico miembro de la primera formación del grupo Locomía, que alcanzó gran éxito en Hispanoamérica durante la década de los ochenta.

El fundador del fenómeno musical que traspasó generaciones con sus innovadoras composiciones y una vanguardista propuesta escénica falleció a los 58 años y, de momento, se desconoce la causa del deceso.

De acuerdo con El País, Arjona pasó sus últimos meses en la ciudad de Viladecans a las afueras de Barcelona, y estuvo dedicado a la pintura, una de sus pasiones.

No es la primera muerte que afecta al grupo, pues otros integrantes fallecieron jóvenes: En el verano de 2018 y solo con un mes de diferencia murieron dos miembros de Locomía, Santos Blanco y Frank Romero, ambos de 46 años.

El fugaz pero intenso paso de Arjona por Locomía

Con varios discos de oro y de platino en España y Latinoamérica, Arjona fue parte de la primera alineación de Locomía y, huyendo de su pequeño pueblo y una familia conservadora compuesta por 10 hermanos, se instaló en Ibiza.

“Aterricé en Ibiza y me pareció otro planeta. Yo venía de un pueblo pequeño, donde tenía que ocultar mi identidad sexual. Y en la isla si eras un chico e ibas con falda no te miraba nadie. Fue un cambio salvaje”, contó al medio antes citado.

Con su característico meneo de abanico, sus hombreras XXL y sus zapatos de punta conquistaron al pop en español y plagaron de colores a una España después de años de dictadura y tras la esperanzadora Transición.

Tras cuatro años en el grupo, Arjona comenzó a tener problemas importantes con las drogas y abandonó Ibiza. En 2013 impulsó uno de los intentos de vuelta de Locomía, aunque hace unos años declinó una invitación para revivir a la agrupación.