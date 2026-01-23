 "Mis oraciones están con ustedes": El emotivo mensaje de Chayanne a las víctimas de los incendios forestales del sur - Chilevisión
23/01/2026 22:05

"Mis oraciones están con ustedes": El emotivo mensaje de Chayanne a las víctimas de los incendios forestales del sur

El artista puertorriqueño se presentará el próximo 7 de febrero en Concepción.

Los incendios forestales que han azotado a las regiones de Ñuble y Biobío no han dejado indiferente a nadie en nuestro país, movilizando a autoridades y celebridades para ayudar a los miles de damnificados.

En ese escenario, el reconocido cantante Chayanne, no quedó ajeno al sufrimiento de las víctimas y les envío un emotivo mensaje de apoyo.

A través de sus redes sociales, el puertorriqueño señaló que "A mi gente de Concepción quiero decirles que mis oraciones están con ustedes, es momento de unirse y trabajar en equipo".

"Esperemos que pronto se supere todo, mientras tanto cuídense unos a otros", agregó la publicación.

