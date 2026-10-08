Metro de Santiago se une a Princesa Alba para lanzar especial tarjeta Bip! rosada

A pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum, la chilena comenzó a publicitarla junto al servicio de trenes, llevando parte de su proyecto a cientos de chilenos.

Metro de Santiago se unió a la artista nacional Princesa Alba para crear una nueva tarjeta del servicio de trenes, al más puro estilo de la cantante, es decir, rosada y con brillos.

Durante el día miércoles, Trinidad Riveros adelantó en sus redes sociales que estaba planeado algo, sin embargo, hoy se publicó el producto final que encantó a todos.

La nueva Bip! con Princesa Alba

A días del lanzamiento de su nuevo álbum, la chilena sacó su primera colaboración sobre el proyecto musical, haciéndose parte del día a día de cientos de chilenos.





A través de Instagram, Metro compartió un video de la tarjeta, dando cuenta que es completamente rosada con una corona de brillantes y una frase alusiva, publicación que salió junto a la canción “Tus Estaciones”, la cual es parte del nuevo disco de la artista.

Hasta el momento, cientos de personas han comentado el post felicitando a la cantante y otros pidiendo que esta llegue a diferentes ciudades de Chile.

¿Dónde conseguir la tarjeta Bip!?

La nueva edición de la tarjeta Bip! estará disponible a contar de este este jueves 8 de octubre en las siguientes estaciones de Metro:

Pedrero

Las Mercedes

Santa Rosa

San Miguel

Los Domínicos

Pedro de Valdivia

Quinta Normal

Universidad de Santiago

Plaza de Maipú

Vespucio Norte