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Metro de Santiago se une a Princesa Alba para lanzar especial tarjeta Bip! rosada

A pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum, la chilena comenzó a publicitarla junto al servicio de trenes, llevando parte de su proyecto a cientos de chilenos.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Metro de Santiago se unió a la artista nacional Princesa Alba para crear una nueva tarjeta del servicio de trenes, al más puro estilo de la cantante, es decir, rosada y con brillos.

Durante el día miércoles, Trinidad Riveros adelantó en sus redes sociales que estaba planeado algo, sin embargo, hoy se publicó el producto final que encantó a todos.

La nueva Bip! con Princesa Alba

A días del lanzamiento de su nuevo álbum, la chilena sacó su primera colaboración sobre el proyecto musical, haciéndose parte del día a día de cientos de chilenos.

A través de Instagram, Metro compartió un video de la tarjeta, dando cuenta que es completamente rosada con una corona de brillantes y una frase alusiva, publicación que salió junto a la canción “Tus Estaciones”, la cual es parte del nuevo disco de la artista.

Hasta el momento, cientos de personas han comentado el post felicitando a la cantante y otros pidiendo que esta llegue a diferentes ciudades de Chile.

¿Dónde conseguir la tarjeta Bip!?

La nueva edición de la tarjeta Bip! estará disponible a contar de este este jueves 8 de octubre en las siguientes estaciones de Metro:

  • Pedrero
  • Las Mercedes
  • Santa Rosa
  • San Miguel
  • Los Domínicos
  • Pedro de Valdivia
  • Quinta Normal
  • Universidad de Santiago
  • Plaza de Maipú
  • Vespucio Norte

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