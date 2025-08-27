Más de $500 millones: Dan a conocer detalles y valor del anillo de compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce - Chilevisión

El jugador de fútbol americano participó en el diseño del anillo de compromiso, que según un experto, supera los 550 mil dólares.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron a través de redes sociales su compromiso y de inmediato comenzó a viralizarse y ser objeto de comentarios el anillo.

De hecho, el especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, señaló que se trata de un diamante antiguo de corte cojín alargado, de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1.

"El estilo del anillo retoma la estética de la Era Victoriana, con un delicado y decorativo trabajo en oro", agregó.

Detalles y valor del anillo de compromiso de Taylor Swift

Se agregó que la joya fue fabricada a mano en oro amarillo de 18 quilates, con la piedra principal sujeta por sutiles garras de aguja que refuerzan el diseño histórico.

Aunque no es oficial y solo es una estimación por parte del experto, Khordipour manifestó que el precio del anillo debe bordear los 550.000 dólares, es decir, más de 500 millones de pesos ($533.980.582).

Travis Kelce participó en el diseño del anillo de compromiso

Según informó Page Six, el jugador de fútbol americano participó en el diseño del anillo de compromiso junto a Kindred Lubeck, diseñadora de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry.

Cabe señalar que la pareja comenzó su noviazgo en 2023. El mismo deportista y en el podcast New Heights señaló que quedó "hipnotizado y cautivado" tras asistir a un concierto de la cantante.