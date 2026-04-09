Maroon 5 deja fuera a Chile de su nueva gira internacional: Los chilenos reaccionaron en “venganza”

Revisa a continuación algunos de los mejores comentarios que dejaron los usuarios de Instagram en las redes sociales de la banda.

Maroon 5 anunció este jueves una nueva gira internacional, la cual incluirá a países de Latinoamérica como Perú, Argentina y Brasil, sin embargo, Chile quedó fuera de su ruta.

Ante esto, numerosos seguidores llegaron hasta el Instagram oficial del grupo y comenzaron a hacerse notar con una serie de reacciones y memes representativos de la cultura chilena.

Chilenos reaccionan a gira de Maroon 5

Un recorrido por Europa y América es el viaje que tienen previsto los intérpretes de She will be loved entre mayo y noviembre de este año, pero tal como ocurrió en su gira pasada, nuestro país quedó fuera de cartelera.





Recordemos que en el 2020 Adam Levine no llegó con el mejor ánimo a la Quinta Vergara y tras empezar tarde su show, el cantante insultó al Festival de Viña y a la ciudad misma.

Tras este episodio, los chilenos no han pedido oportunidad para presentar su malestar ante la banda y ahora, no fue la excepción.

Gifs de la bandera chilena, imágenes de Alexis Sánchez, Condorito y algunos icónicos personajes del país fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en las redes sociales del grupo, como una forma de manifestación digital.

Revisa aquí algunas reacciones: