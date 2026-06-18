Marco Antonio Solís anuncia segunda fecha en Chile: Conoce aquí los detalles del nuevo concierto del mexicano

Ya se encuentran disponibles las entradas para el nuevo show que reunirá los grandes éxitos y las nuevas interpretaciones del artista mexicano.

La leyenda de la música latinoamericana, Marco Antonio Solís, está de regreso en Chile con su gira internacional “Gratitud 2026”, un tour que celebra su trayectoria, su conexión con el público y las canciones que han marcado a miles de personas, y lo hará por partida doble.

Tras el anuncio de su concierto agendado para el 3 de noviembre de 2026 en Movistar Arena, sus fanáticos rápidamente agotaron todas las entradas, sin embargo, el músico mexicano no quiere que ningún seguidor se quede afuera y confirmó un segundo show.

Cuándo es el segundo concierto de Marco Antonio Solís

Según reveló la agencia Swing Management, Marco Antonio Solís programó un segundo concierto para el próximo 4 de noviembre de 2026 a a las 21:00 horas en el Movistar Arenas.





La venta de entradas para la segunda fecha del mexicano ya se encuentra disponible en el sitio web de PuntoTicket con todas las ubicaciones aún disponibles para comprar.

Cabe destacar que los precios de los boletos parten en $34.800 (con cargo por servicio incluido) en Tribuna y ascienden hasta los $232.000 (con cargo por servicio incluido) en Primeras Filas.

“Gratitud 2026” promete ser un espectáculo diseñado para recorrer los grandes éxitos que el artista ha lanzado en sus más de cinco años de carrera, incluyendo clásicos como “Si no te hubieras ido”, “Más que tu amigo”, “Tu cárcel” y “Dónde estará mi primavera”, además de nuevas interpretaciones que forman parte de esta etapa artística centrada en la emoción, la memoria y el agradecimiento.