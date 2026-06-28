“Mándame una pequeña señal”: El desgarrador llamado de Mane Sweet al cumplirse un año sin ver ni hablar con su hijo

Más de mil mensajes de apoyo recibió la actriz en Instagram tras abrir su corazón en el cumpleaños de su hijo.

Este sábado Mane Swett compartió un emotivo mensaje de cumpleaños para su hijo que acaba de cumplir 15 años, sin embargo, la batalla legal por la custodia del menor lo ha mantenido viviendo en Estados Unidos desde hace un tiempo.

La distancia que la separa de su hijo y el hecho de no haber podido verlo ni hablar con él desde 2025 han llevado a la actriz a buscar distintas formas de mantener algún tipo de contacto con Santiago.

En ese contexto, compartió un desgarrador mensaje en el que expresó su deseo de que el adolescente, al menos, haya sabido que su madre le deseó un feliz cumpleaños.





El desgarrador mensaje de Mane Swett a su hijo

En su último posteo de Instagram, la actriz detalló con emoción parte de su embarazo y el día en que nació su hijo, para después desearle un feliz cumpleaños.

Sin embargo, en la última imagen de su publicación, Swett le dice a Santiago: “Te amo infinitamente y aunque estemos al otro lado del mundo que se puso al revés, estoy contigo siempre porque mi corazón de mamá y tu corazón de hijo no entienden de distancias aunque los separen. Es el amor más grande, y es biología también”.

“Si recibiste mi saludo, por favor mándame una pequeña señal, ¿bueno? No te olvides que siempre hemos sabido cómo poder hablarnos, sin hablar. Te amo, mamá”, cerró Mane.

Tras está palabras, usuarios de las redes sociales le dejaron más de mil comentarios de apoyo y buenos deseos ante el difícil momento que atraviesa estando lejos de su hijo.

Revisa aquí el mensaje: