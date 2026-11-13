Maluma regresa a Chile por gira mundial: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

El artista colombiano visitará más de 60 ciudades en todo el mundo. En Santiago se presentará el 22 de abril en el Santander Arena.

Este viernes, se confirmó el regreso de Maluma a Chile a través de su gira mundial “Loco X Volver World Tour 2027”

La gira mundial fue anunciada con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami y el estreno del video oficial del tour, donde el colombiano recorrerá más de 60 ciudades.

La cita fue en la terminal de American Airlines, que transformó parte de su centro de conexiones en Miami para sorprender a viajeros y fans. Mientras los pasajeros esperaban abordar sus vuelos hacia Colombia, Maluma apareció junto a sus músicos para un set inesperado en el que interpretó “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.

Producida a nivel global por Fenix Entertainment y Cardenas Marketing Network (CMN), la gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y se presentará en Santiago de Chile el 22 de abril en el Santander Arena.





¿Cuándo salen a la venta las entradas para Maluma en Chile?

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas a través de PuntoTicket.

Los clientes Visa Banco de Chile contarán con una preventa exclusiva con descuento desde el 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas, por 24 horas o hasta agotar stock.