Noche de Museos 2026: Dónde y a qué hora ver la ballena gigante y los peces luminosos

Una ballena azul de más de 12 metros y decenas de criaturas marinas iluminadas serán protagonistas de uno de los espectáculos más llamativos de esta Noche de Museos 2026, en el Parque Quinta Normal.

Este viernes, la Noche de Museos 2026 trae una de sus actividades más esperadas para grandes y chicos: “Océano: Los Peces Inundan la Calle”, un desfile que llenará de luz el frontis del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) en Santiago.





¿Qué es “Océano: Los Peces Inundan la Calle”?

Se trata de un desfile visual y luminoso en el frontis del Museo, que busca generar conciencia sobre el ecosistema marino, la reducción de la contaminación y el reciclaje de plástico.

La gran estrella del recorrido será una ballena azul de más de 12 metros de longitud, acompañada de más de 20 especies marinas, entre peces, medusas y mamíferos. Todas las figuras están iluminadas y confeccionadas con materiales reciclados, en línea con el mensaje ambiental de la propuesta.

¿Dónde y a qué hora ver la ballena gigante?

Este desfile visual lo puedes ver este viernes a partir de las 22:30 horas en el interior del Parque Quinta Normal S/N, frente al Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

Esta manifestación artística es el gran cierre de la jornada en el museo, así que conviene llegar con anticipación para encontrar una buena ubicación frente a la fachada.