Lollapalooza Chile 2027 revela su cartel: Travis Scott, Charli xcx, The Killers y David Guetta lideran el line up

El festival se realizará el 12, 13 y 14 en el Parque O’Higgins, con Queens of the Stone Age, The Prodigy, Raye y sombr entre los nombres internacionales, además de un fuerte bloque chileno que incluye el reencuentro de Gondwana & Quique Neira.

Este jueves el Festival Lollapalooza dio a conocer el lipe up de su edición 2027. El Parque O’Higgins será el epicentro musical de la región el 12, 13 y 14 de marzo, con un cartel que tiene a Travis Scott, Charli xcx, The Killers y David Guetta como las grandes estrellas.

La grilla internacional suma a Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., sombr y The Prodigy. También figuran Cage The Elephant, Malcolm Todd, Dominik Fike, Tomora y Geese, además de Adéla, Raye, Slayyyter, Lola Young y Angine de Poitrine.

Los grandes nombres que vienen a Lolla 2027

Travis Scott llega consagrado tras el impacto global de su álbum Utopia y de batir récords con su reciente gira de estadios. Charli xcx, en tanto, transita entre el pop experimental y el mainstream, con múltiples premios BRIT y Grammy.

The Killers, liderados por Brandon Flowers, llegan respaldados por una masiva gira mundial y sus residencias, mientras que Guetta aparece como pionero en conectar la cultura dance con el pop de masas.





En el bloque rock y alternativo, Queens of the Stone Age encabeza la propuesta, y The Neighbourhood vuelve tras cinco años fuera de los escenarios con (((((ultraSOUND))))).

Rawayana, ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, fusiona el Caribe con el panorama global. Mientras que Sombr, quien llegó al Top 10 de Billboard con su disco debut I Barely Know Her y tiene una nominación al Grammy 2026 como Mejor Artista Nuevo, se presentará por primera vez en escenarios locales. The Prodigy, con más de tres décadas de trayectoria, completa el grupo con su mezcla de rave y rock.

La música chilena tendrá un lugar central, con el esperado reencuentro de Gondwana & Quique Neira, la formación detrás de himnos como “Felicidad”. Se suman Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena y Ana Tijoux, además de Los Tetas, Hermanos Ilabaca, Catalina y Las Bordonas de Oro, Dj Raff, Congreso, Santa Feria y Leo Rey.

Cartel completo de Lollapalooza Chile 2027

Internacionales:

Travis Scott

Charli xcx

The Killers

David Guetta

Queens of the Stone Age

The Neighbourhood

Rawayana

Fontaines D.C.

sombr

The Prodigy

Cage The Elephant

Malcolm Todd

Dominik Fike

Geese

Adéla

Raye

Slayyyter

Lola Young

Angine de Poitrine

TOMORA

Chilenos:

Gondwana & Quique Neira

Francisca Valenzuela

Alex Anwandter

Javiera Mena

Ana Tijoux

Los Tetas

Hermanos Ilabaca

Catalina y Las Bordonas de Oro

Dj Raff

Congreso

Santa Feria

Leo Rey