Sacó el arma y les disparó: Captan a carabinero de franco frustrando encerrona a mujer en Iquique

Un grupo interceptó a un vehículo donde se transportaba una mujer que había retirado dinero recientemente y se dirigía a la Zona Franca, pero el efectivo intervino y los delincuentes se dieron a la fuga.

Una violenta encerrona fue frustrada por un carabinero de franco durante la jornada de este miércoles en Iquique, región de Tarapacá

El hecho ocurrió en Avenida Arturo Prat, en las cercanías de la intersección con calle Amunátegui, cuando una mujer de nacionalidad boliviana se trasladaba hacia la Zona Franca de Iquique.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, la víctima había estado previamente en el sector bancario de la ciudad, donde habría retirado dinero en efectivo.





Posteriormente abordó un vehículo de transporte de pasajeros para dirigirse hacia la conocida zona comercial de la ciudad.

En el trayecto otro automóvil interceptó al auto y descendieron al menos cuatro sujetos, quienes la intimidaron con el objetivo de sustraerle el dinero que había retirado minutos antes.

Delincuentes huyeron del lugar

La situación fue observada por un funcionario de Carabineros perteneciente a la Prefectura de Arica y Parinacota, quien se encontraba de franco y transitaba por el lugar.

Al percatarse del violento asalto, el funcionario descendió de su vehículo, se identificó como carabinero y utilizó su arma de fuego para enfrentar a los delincuentes.

De acuerdo con los antecedentes que entregó el mayor de Carabineros, Bryan Ianiszewskiel, el policía “observó esta situación y no dudó en accionar y percutó aproximadamente entre seis a ocho disparos, los cuales impactaron a uno de estos vehículos de los antisociales”.

Ante la intervención del funcionario, los sujetos huyeron del lugar, frustrándose finalmente el robo.