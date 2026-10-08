Alerta por emanación de humo en Centro Cultural La Moneda: Bomberos se desplegó en el lugar

Las autoridades informaron que 25 personas fueron evacuadas tras la emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago se desplegó en el Centro Cultural La Moneda, luego de que durante la mañana de este jueves se advirtiera una emanación de humo.

De acuerdo a información preliminar, la causa sería un amago de incendio al interior de la cocina de la cafetería del recinto.

Lo anterior obligó a la presencia de al menos ocho carros de Bomberos, que concurrieron y se desplegaron en la intersección de la Alameda con Teatinos.

Carabineros consignó que se completó la evacuación de 25 personas, correspondientes 15 a trabajadores y 10 personas que estaban siendo atendidas en el Centro Cultural La Moneda.

Una situación completamente distinta a la del Palacio de La Moneda, donde no habría sido necesario el desalojo de personas.

Desde la institución, además, también afirmaron que la situación estaría controlada y que Bomberos se encuentran realizando labores de limpieza del aire e investigación de las causas a la espera de las diligencias que encargue el Ministerio Público.

Más detalles acá