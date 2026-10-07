Luto en la música: A los 81 años muere Piero, histórico cantautor y voz del clásico Mi Viejo

El músico, una de las voces más reconocibles de la canción popular latinoamericana, alcanzó fama continental gracias a temas como Mi Viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo.

El reconocido cantautor Piero falleció este miércoles a los 81 años, según confirmó su entorno a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El músico, una de las voces más reconocibles de la canción popular latinoamericana, alcanzó fama continental gracias a temas como Mi Viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años” , señalaron desde su cuenta oficial.





En el mensaje, su familia y cercanos destacaron que “su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros”, junto con agradecer las muestras de cariño recibidas.

De acuerdo con información conocida durante esta jornada, el artista se encontraba internado y su estado de salud era grave antes de confirmarse su fallecimiento.

La extensa carrera de Piero

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Italia y llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía apenas tres años.

Su carrera artística comenzó durante la década de 1960 y en 1968 conoció al poeta y periodista José Tcherkaski, con quien formó una dupla creativa que daría vida a varios de sus mayores éxitos.

Su consagración llegó con “Mi Viejo”, publicada en 1969, canción cuya letra fue escrita por Tcherkaski y que terminó convirtiéndose en un clásico de la música en español.

A lo largo de su trayectoria publicó más de 25 discos y desarrolló también una marcada faceta de canción social, con temas como Pedro Nadie, Coplas de mi país y Para el pueblo lo que es del pueblo.