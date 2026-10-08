Furor por la Bip! de Princesa Alba: Así reaccionó la cantante a la reventa hasta en MarketPlace

Hasta $12 mil piden por la tarjeta del Metro de Trinidad Riveros, tras ser puesta a la venta en diferentes estaciones del Metro de Santiago. Actualmente la empresa informó que está agotada.

Este jueves comenzó la venta de una nueva versión de la original tarjeta Bip! de Metro de Santiago, esta vez en colaboración con Princesa Alba.

Sin embargo, a través de redes sociales se dio a conocer que algunas personas están revendiendo la tarjeta de servicio a precios mucho más altos, pese a que la Bip! original sigue disponible en estaciones de metro. Pese a esto la cantante se tomó con humor la situación.

La reacción de Princesa Alba a venta ilegal de su Bip!

En Instagram se compartió una captura de pantalla revelando que en MarketPlace se está vendiendo la tarjeta de Trinidad Riveros, su verdadero nombre, para el Metro.





Los precios de esta reventa que varían entre los $9 mil y hasta los $12 mil cada una, un alto valor considerando que la Bip! original cuesta alrededor de $1.550 y estuvo a la venta en diez estaciones del Metro de Santiago.

Desde la empresa informaron a través de sus redes sociales que la tarjeta está agotada.

Pese a que más de 200 personas cuestionaron esta reventa, Princesa Alba se tomó con humor la situación y comentó en el post: “Yo también vengo un par“.

Esto generó que un grupo de personas de fuera de la RM le pidiera más detalles para comprarle una.

Recordemos que esta colaboración llega a días de que la cantante estrene su nuevo álbum, proyecto en el que se incluye el tema Tus Estaciones, canción ambientada justamente en el metro de Santiago.

Revisa aquí lo que dijo Princesa Alba: