“Lloré, lo pasé muy mal”: Claudio Valdivia reveló importante rol familiar que asumió tras detención de Jorge Valdivia

El participante de Fiebre de Baile se emocionó al confesar el rol que tuvo que adoptar en su familia, luego de que Jorge Valdivia fuera investigado por su presunta participación en cuatro delitos sexuales.

Claudio Valdivia se sumó a Esteban Paredes para afrontar el nuevo desafío en duplas de La Divina Comida, instancia en que ambas figuras del mundo del fútbol se enfrentarán a Disley Ramos y Eskarcita.

El capítulo de este sábado 13 de junio promete una mezcla entre platillos deliciosos y profundas conversaciones que destaparán el lado más íntimo de los invitados.

La emoción de Claudio Valdivia y el rol que cumple en su familia

Esta jornada, que promete fútbol, estilo urbano y romance, abrió las puertas para que Claudio Valdivia confesara el impacto que tuvo en su vida el proceso judicial que enfrenta su hermano mayor, Jorge Valdivia, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno.

“Yo lo recibí de forma muy dura, muy, muy dura. Lo manejé de forma interna, porque yo tuve que ser el pilar de la familia ”, confesó el participante de Fiebre de Baile sobre el proceso judicial que enfrenta el Mago.

En esta misma línea, Claudio se refirió al rol de soporte que debió asumir ante este complejo momento judicial: “Tuve que ser (el pilar) de mi mamá, en algunas ocasiones de la familia de él, de Jorge, que son sus hijos, y tenía que mostrarme fuerte”.

Actualmente Jorge Valdivia se encuentra bajo arresto domiciliario nocturno, luego de que el pasado 8 de junio la Corte de Apelaciones diera pie a atrás a una resolución del Cuarto Juzgado de Garantía, instancia que le había revocado la medida cautelar.

“Hasta el día de hoy todavía está en un proceso legal de investigación”, señaló Claudio Valdivia, en la misma línea indicó que “toda declaración mía respecto a la situación, a la investigación hoy día, perjudica”, añadió.

Sin embargo, eso no le impidió al exchico reality compartir con los comensales el impacto emocional que tienen en él las acusaciones de presunto abuso sexual contra el Mago. “En los momentos que estaba solo, de verdad que lo lloré, lo pasé muy mal”, reveló.

Esta conversación estará disponible este sábado 13 de junio en el nuevo capítulo de La Divina Comida: Desafío Duplas, después de CHV Noticias Central a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.