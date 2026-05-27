La emoción de Claudio Valdivia al hablar de su hermano Jorge: Lo tildó como su “referente de padre”

En conversación con Chilevisión, el participante de Fiebre de Baile reveló el rol clave del exfutbolista en su crianza. “Fue mi visión, mi mentor, mi todo”, expresó.

Claudio Valdivia se emocionó al describir la relación con su hermano Jorge, a quien calificó como un “referente” y “mentor” en su rol como padre.

El participante de Fiebre de Baile protagonizó el reciente capítulo de “El baile de la semana”, espacio producido por el equipo digital de Chilevisión, donde respondió una pregunta sobre su hijo Gaspar, fruto de su relación con su expareja Sabrina Sosa.

“¿Cómo es su relación con su hijo?”, consultó un seguidor del programa. Ante esto, Claudio respondió: “Es mi único hijo, él me hizo padre. Yo siempre digo: Mi referente de padre no es mi papá real, es mi hermano (Jorge), que tiene 4 años más que yo “.





Según indicó, el exfutbolista “fue mi visión, mi mentor, mi todo. A través de sus enseñanzas —que no es lo que conoce la gente, sino que de forma interna— es como yo trato de enseñar los valores y principios a mi hijo”.

“La relación que tengo con mi hermano es de amistad”, sostuvo Valdivia, un vínculo que también trata de replicar con su hijo. “Jamás me verá como un papá con insultos, garabatos, golpes”, comentó.

“Gaspi es mi amigo, mi hijo, un hermano chiquitito, que cada vez que puede me acompaña. Gaspar es mi partner (…) Mi hijo lo es todo“, cerró el participante del estelar de Chilevisión.

La actual vida amorosa de Claudio Valdivia

El hermano de Jorge Valdivia fue consultado por la proyección de su actual romance con Disley Ramos. “Estamos en proceso. Por el momento, ella y yo estamos muy mentalizados en la competencia”, aclaró.





Además, abordó su antigua relación amorosa con la bailarina Pía Weidmann, quien también estuvo presente en el capítulo. “Los dos somos súper profesionales. Y somos cero atado, muy Aries también”, indicó Weidmann. “Siento que somos muy amigos. Al menos yo no tengo ningún problema”, agregó.

Valdivia, por su parte, precisó que “no terminamos mal, pero tampoco tuvimos esa conversación necesaria (…) No la tuvimos antes ni ahora”. Ante esto, Pía aclaró que “sí, la hemos tenido”.

“Fluyó, finalmente. Lo más importante es lo laboral y hasta el día de hoy hemos funcionado bien”, cerró Claudio.

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