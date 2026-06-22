“Le quitaron todo”: Pincoya rompió en llanto al revelar historia de su padre exonerado en dictadura

La jugadora chilota abrió su corazón durante una actividad por el Día del Padre en Gran Hermano Argentina y recordó a Juan Galvarini, quien perdió su trabajo tras el golpe de Estado en Chile y debió reinventarse para sacar adelante a su familia.

Un emotivo momento protagonizó Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, en el reality show Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina, donde abrió su corazón durante una actividad especial por el Día del Padre y recordó a su fallecido papá, Juan Galvarini.

La oriunda de Chiloé comenzó señalando que su padre falleció hace casi una década, aunque aseguró que sigue presente en su vida: “Ahora va a cumplir 10 años que ya no está conmigo, pero él siempre está acá. No está físicamente, pero en mi corazón”.

Fue entonces cuando reveló un aspecto poco conocido de su historia familiar. Según contó, su padre fue exonerado político durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, situación que cambió radicalmente la vida de su familia.

“Juan Galvarini, exonerado político. Mi padre trabajaba como radiooperador en una radio de Chiloé, con el Golpe de Estado quedó sin trabajo” , relató ante la emoción de sus compañeros.

“A mi viejo le quitaron todo”

Pincoya recordó que su padre estaba recién casado y tenía una hija pequeña cuando perdió su fuente laboral. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió buscar nuevas oportunidades para mantener a su familia.

“Le quitaron todo. Mi hermana estaba recién nacida y él se fue a trabajar al mar de ayudante de los patrones de lancha para llevar el sustento día a día”, contó.

La participante recordó con emoción cómo creció viendo a su padre enfrentar las difíciles condiciones del trabajo en el mar. “Yo me crie viéndolo salir a buscar la plata en el mar. Muchas veces empezaba el temporal y lo único que yo pedía era que mi papá regresara con vida”, señaló.

Asimismo, destacó el orgullo que siempre sintió por él, pese a que algunas personas cuestionaban su oficio. “Algunos decían que mi papá no era abogado ni médico. Sí, era pescador artesanal. Llegaba con frío, con hambre, no sabía si iba a regresar con vida, pero siempre fue luchador ”, afirmó.

Durante su intervención, Pincoya recordó una de las enseñanzas que más la marcaron. “Él me decía que los sueños se cumplen, que la tempestad no dura para siempre”, comentó.

“Siempre quiso venir a este país (Argentina) y no podíamos porque no teníamos plata. Cuando supe que le quedaba poco tiempo, lo traje con mi hijo pequeño. Fueron los días y los meses más maravillosos que pasó acá”, recordó entre lágrimas.

El relato conmovió a los participantes del encierro y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del programa, quienes destacaron la sinceridad de Pincoya y la historia de esfuerzo y resiliencia de padre.

Cabe mencionar que Juan Galvarini, padre de la finalista de Gran Hermano Chile, fue trabajador de la histórica Radio Pudeto de Ancud , fundada en 1959, la cual fue intervenida y ocupada por el régimen militar como la mayoría de las radioemisoras en Chile.

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