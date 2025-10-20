“La sonrisa de su madre”: Hijo de Javiera Suárez cumplió 9 años e impactó con parecido a su mamá - Chilevisión

Cristian Arriagada, el padre de Pedrito Milagros, dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram y mostró parte de la celebración, donde estaban los amigos más cercanos del pequeño.

Este domingo Pedro Milagros, hijo de Javiera Suárez y Cristián Arriagada, cumplió 9 años y causó revuelo en redes sociales debido a su crecimiento.

Los internautas quedaron impactados con las postales publicadas por el padre en redes sociales y destacaron el gran parecido que tiene con la periodista que murió en el 2019 a raíz de un cáncer.

Hijo de Javiera Suárez cumplió 9 años

"Feliz cumpleaños, mi Pedrito Milagros ¡9 años desde que llegaste y cambiaste todo!", expresó el cirujano plástico desde su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías abrazando al pequeño.

En esa misma línea, agregó: "Me enseñaste lo que realmente significa amar y lo poderoso que es ver el mundo a través de tus ojos. Feliz cumpleaños, mi pequeño (ya no tan pequeño) maestro de vida".

Los internautas quedaron impactados con lo rápido que está creciendo el niño, quien está ad portas de igualar la estatura de su padre, y destacaron el parecido que mantiene con Javiera.

"¡Es igual a su mamá! Misma sonrisa y brillo en los ojos!" "Me emociona ver la belleza de Javi en él ¡Es igual!" "Tiene fotocopiada la sonrisa de su madre", "La misma sonrisa de su madre" y "Larga vida a Pedrito, creciendo feliz", son algunos de los comentarios.

Finalmente, el pequeño no solo celebró junto a sus amigos y familiares, sino que también diseñó su propia torta, para la cual dibujó un boceto que fue plasmado a la perfección, inspirado en un zoológico que incluía sus animales favoritos.