“La rabia no me deja escribir”: Azzartt Maveth responde a Valentina Torres tras encender polémica - Chilevisión

La influencer conocida como Guarén tildó la figura de Maveth de "irrelevante". La declaración desató el enfado de la segunda en sus redes sociales.

Un tenso intercambio de dichos fue protagonizado por Valentina Torres, más conocida como Guarén, y Azzart Maveth en redes sociales.

La conocida en redes como la "tía de la micro", compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes en respuesta a los dichos de Torres, en los que desató su molestia con los comentarios de su ex compañera de un programa de televisión.

En ese contexto, Maveth comentó que “la rabia no me deja escribir bien” y, haciendo referencia a Torres, señaló: “Yo no soy mala amiga, no ando pelando y dejando mal a los demás, menos amigos”.

Los dichos de Guarén que desataron la polémica

El conflicto entre ambas influencers tuvo su origen en una declaración de Valentina Torres, en la que aseguró que Maveth fue “irrelevante” en el espacio televisivo que compartieron.

En su declaración, la pareja de Nicolás Solabarrieta mencionó a Maveth y a Nicole Block y cuestionó: “¿Quién sabe dónde están?”.

La molestia de Azzart Maveth

Fueron estas palabras las que generaron el enojo de Maveth en sus redes sociales y que la hicieron compartir una serie de mensajes increpando a la influencer.

"Que yo fui irrelevante y habla de mí después de un año y medio. Y yo primera vez que me refiero a ella. Me sacó al baile, preocúpate de ti y de tu 'pololeo' a ver si te dura más que tu amistad con tu amiga, que pelaste por todos lados", respondió en sus historias.

En la historia siguiente agregó: “Si yo contara cosas del reality, uf. Pero yo seguí, me dediqué a mi familia y ahora a mis estudios. No soy lamebotas. No me molesten, que reviento".