La emocionante historia de Víctor Saiz, el exusuario de Teletón que emocionó al país en la apertura - Chilevisión

Tras la obertura de la Teletón 2025, Diana Bolocco y Rafael Araneda dieron paso a la inspiradora historia de Víctor Saiz, quien hace más de dos décadas quedó tetrapléjico tras un grave accidente. Su llegada a la Teletón no solo marcó su proceso de rehabilitación, sino que también le permitió descubrir su verdadera vocación: construir bicicletas que hoy ayudan a cientos de personas. Hoy, Víctor enfrenta un nuevo y emocionante capítulo con la llegada de su hija Amparito. A continuación, conoce su inspiradora historia.