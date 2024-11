Kika Silva sufrió doloroso accidente y terminó en silla de ruedas: “Explotó el vidrio y...” - Chilevisión

La influencer contó lo sucedido en sus stories de Instagram y detalló qué fue lo que le pasó. "Me tienen que venir a poner la vacuna del tétanos", contó.

Kika Silva sufrió un doloroso accidente en su casa que dio a conocer en sus redes sociales que la dejó en la clínica con una grave herida en su rodilla.

La influencer contó lo sucedido en sus stories de Instagram y detalló qué fue lo que le pasó cuando estaba por salir a un evento.

Kika Silva sufre doloroso accidente

"Cuando uno menos lo espera y cuando menos lo necesita porque menos puede y más tiene que trabajar... pasan estas cosas", comenzó en un video en el que se le ve en la clínica con la rodilla vendada y en compañía de una amiga.

"Me agarró en el clóset, con la pata abierta... estamos en la clínica... puntos (en la rodilla), pero ya estamos bien. Ahora estamos esperando porque me tienen que venir a poner la vacuna del tétanos (...) fue rápido, no me duele tanto, la lata es no poder trabajar en algunas cosas que tenía que hacer muy importantes", lamentó.

Qué le pasó a Kika Silva

En otra storie, la modelo contó que estaba por salir a un evento "vestida, perfectita... encontré que el taco que tenía puesto no combinaba perfecto".

"Me paré a sacar otro taco y el cajón tiene vidrio, explotó el vidrio y pa', me abrí la rodilla (...) muy mala suerte", contó.

Finalmente, terminó saliendo de la clínica en silla de ruedas con ayuda de su acompañante.