“La misión está cumplida”: Julio César Rodríguez emocionó con reflexión en su despedida de Chilevisión

En el día en que deja de cumplir funciones en el canal, donde debutó en 2002 y es rostro estable desde el 2013, el periodista y conductor expresó su agradecimiento a sus colegas y manifestó su deseo para la televisión y la industria.

“Siempre he pensado que todo lo que hacemos en la vida es para que nos quieran… y yo he trabajado acá, todo este último tiempo, para que ustedes me quieran… y creo que la misión está cumplida“.

Estas fueron las últimas palabras de Julio César Rodríguez en la conducción de Contigo en la Mañana, en el día en que deja Chilevisión luego de 13 años de trayectoria, en los que se consolidó como uno de los animadores mejor valorados de la televisión chilena.

En sus palabras de despedida, el periodista oriundo de Hualpén agradeció el cariño de sus colegas, tanto de pantalla como de quienes día a día hacen posible las transmisiones en Avenida Pedro Montt 2354.

“He aprendido a querer acá, he aprendido a ser distinto, he aprendido a ser mejor desde hace un par de años“, confesó y agregó que “el trabajo en este canal ha sido un tremendo amor, inmenso amor que me han entregado“.

También contó que desde hace un tiempo decidió “dejar de ser protagonista” para dar ese espacio a sus colegas: “Logré entender que yo ya había brillado y que ahora tenían que brillar todos los demás“.

“En la conducción me he echado súper para atrás, porque he querido que los demás, todos los que pisan este set, brillen y brillen. Desde los noteros hasta mis compañeros de conducción”, reconoció.





“Podemos crear una televisión más amistosa y amigable”

En su última reflexión en el programa, admitió que su objetivo es hacer un cambio dentro de la industria: “Podemos crear entre todos un sistema mejor y una televisión también mejor, más amistosa, más amigable”.

Los proyectos que ha impulsado estos meses dentro del canal, entre ellos los festivales de verano, el Club de la Comedia y Teatro en Chilevisión, sinceró que también los hizo apuntando en esa línea.

“Siento que pueden lograr unir a la familia, juntarla, hacer que la gente se quiera y que también quieran a nuestro canal“, expresó entre lágrimas Julio César.