Jorge Said sorprende al presentar su casa con sorprendente colección en La Divina Comida - Chilevisión

El periodista sorprendió al mostrar su living con más de 100 recuerdos de todo el mundo, llamando la atención de sus comensales.

Este sábado 12 de julio se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida con cuatro increíbles invitados.

Se trata de Carolina de Moras, Pilar Cox, Jaime Bellolio y Jorge Said, quienes entregaron una jornada de conversación y deliciosos platos de comida.

Sin embargo, el invitado que se robó todas las miradas fue el periodista y viajero Jorge Said, quien mostró su impresionante hogar.

Y es que Said mostró las enormes colecciones de distintos países que posee, comentando que "es un mundo que he tardado años en construir".

Jorge Said muestra su exótico hogar en La Divina Comida

Dentro de ellas, el periodista tenía varios gorros y un colgador con ropa de diversos países, como Ucrania y Mongolia.

"Todo esto yo me lo traigo de los viajes como una manera de comunicar muchísimo más", explicó el viajero.

Luego, enseñó su sala, repleta de recuerdos de los 100 países que ha visitado, y comentó: "Estamos entrando en lo que son mis aposentos principales, es aquí donde yo recibo a mis amigos, y también donde transmito esta cultura que me ha llevado recorrer los cinco continentes".

"Una de las culturas que más me impactó a través de toda la historia ha sido la cultura Hindú", aseguró Said.

También manifestó que "yo soy un poquito supersticioso, así que yo cambio a mis gatitos, y tengo muchos. Tengo hasta en turquesa, lapislázuli, son los que me acompañan. Los traje de mis viajes por Egipto y solamente me han traído buena suerte".

Finalmente, enseñó un especial reconocimiento: "Este es uno de los pocos papeles que tengo en mi living. No me gustan mucho los diplomas, pero a este le tengo especial cariño, porque me lo dio México en la Universidad de Guadalajara, un Doctor Honor causa en Ciencias sociales".