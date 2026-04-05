Javiera Contador, Natalia Cuevas y más: Festival de humor reunirá a 12 mujeres comediantes

Uno de los momentos centrales de la jornada será un conversatorio en vivo a cargo de la reconocida artista y referente del espectáculo nacional, Maitén Montenegro

Un festival de comedia reunirá el próximo 11 de abril a 12 mujeres comediantes, con Javiera Contador, Natalia Cuevas y Maly Jorquiera como parte de las invitadas.

Se trata de la cuarta edición del fesival “Weonaaa Fest”, dedicado a visibilizar a mujeres en la comedia y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del stand up femenino en Chile.

Line up Weonaaa Fest

Javiera Contador Natalia Cuevas Yamila Reyna Maly Jorquiera Darinka González Esterito Lis la Cubana Rossy Rossy La Kari Vale Vieira Flor de Loto La Verborrea

En conjunto, las doce artistas presentarán rutinas especialmente seleccionadas para esta edición “en un formato dinámico que recorrerá distintos estilos, trayectorias y generaciones del humor”.

Uno de los momentos centrales de la jornada será un conversatorio en vivo a cargo de la reconocida artista y referente del espectáculo nacional Maitén Montenegro, quien liderará este espacio de diálogo junto a las comediantes del festival.

Las fundadoras de este evento, las comediantes Flor de Loto y La Verborrea, explicaron que la “participación de Montenegro suma una mirada intergeneracional y una trayectoria emblemática a esta instancia”.

El show se realizará a las 19:00 horas del 11 de abril en el Teatro Ceina, en Santiago. Las entradas están disponibles a través de comediaticket.cl