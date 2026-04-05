Javiera Contador, Natalia Cuevas y más: Festival de humor reunirá a 12 mujeres comediantes
Uno de los momentos centrales de la jornada será un conversatorio en vivo a cargo de la reconocida artista y referente del espectáculo nacional, Maitén Montenegro
Un festival de comedia reunirá el próximo 11 de abril a 12 mujeres comediantes, con Javiera Contador, Natalia Cuevas y Maly Jorquiera como parte de las invitadas.
Se trata de la cuarta edición del fesival “Weonaaa Fest”, dedicado a visibilizar a mujeres en la comedia y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del stand up femenino en Chile.
Line up Weonaaa Fest
- Javiera Contador
- Natalia Cuevas
- Yamila Reyna
- Maly Jorquiera
- Darinka González
- Esterito
- Lis la Cubana
- Rossy Rossy
- La Kari
- Vale Vieira
- Flor de Loto
- La Verborrea
En conjunto, las doce artistas presentarán rutinas especialmente seleccionadas para esta edición “en un formato dinámico que recorrerá distintos estilos, trayectorias y generaciones del humor”.
Uno de los momentos centrales de la jornada será un conversatorio en vivo a cargo de la reconocida artista y referente del espectáculo nacional Maitén Montenegro, quien liderará este espacio de diálogo junto a las comediantes del festival.
Las fundadoras de este evento, las comediantes Flor de Loto y La Verborrea, explicaron que la “participación de Montenegro suma una mirada intergeneracional y una trayectoria emblemática a esta instancia”.
El show se realizará a las 19:00 horas del 11 de abril en el Teatro Ceina, en Santiago. Las entradas están disponibles a través de comediaticket.cl