“Jamás pararé”: Cata Palacios respondió a duras críticas tras someterse a nuevo retoque estético - Chilevisión

“Un regalito con mucho amor para los fanáticos de mi boca", escribió en Instagram la excandidata al Miss Universo Chile, donde también compartió un video mostrando los resultados.

Tras su comentado paso por el Miss Universo Chile, Catalina Palacios sorprendió en redes sociales al dar a conocer que se sometió a un nuevo retoque estético en su rostro.

La excandidata al certamen de belleza fue hasta su cuenta de Instagram para publicar un video en el que mostró el procedimiento que realizó en sus labios.

En él, mostró los resultados y también lo acompañó con un texto que no pasó inadvertido, pues se adelantó a los "haters" y les dedico un mensaje ante las posibles las críticas.

"Un regalito con mucho amor para los fanáticos de mi boca", escribió en la plataforma, frase que continuó con una aclaración, pues explicó que la zona aún estaba inflamada por los pinchazos.

“Está súper inflamado por qué está recién hecho. Acaban de terminar el procedimiento con ácido hialurónico en mis labios, después les mostraré como queda una vez desaparece la inflamación”, agregó.

Tal como anticipó, Palacios recibió varios comentarios negativos, entre ellos: "Cata, eres hermosa, no exageres" y "¿Por qué? ¡Basta amiga!". Sin embargo, decidió no callar y a este último contestó: "Jamás pararé".

Mira el registro a continuación: