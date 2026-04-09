“Hubo Mechoneo”: Desclasifican violenta pelea de Maite Orsini con exsenadora

La actriz habría llegado a las manos con esta mujer luego de que le avisaran que estaba almorzando con su pareja en un hotel.

En medio de las polémicas acusaciones a Maite Orsini por los contextos en que comenzaron algunas de sus relaciones amorosas en el pasado, salió a la luz una antigua pelea que habría tenido la exdiputada mientras estaba con Fulvio Rossi.

De acuerdo con periodistas de farándula, la actriz habría tenido habría empezado una discusión en un hotel de la capital, luego de que le avisaran que su pareja estaba con otra mujer.

“Hubo mechoneo” en supuesta pelea de Maite Orsini

Hace 13 años, aproximadamente, Orsini mantuvo una relación con el médico, en la cual Maite “estaba muy enamorada de Fulvio Rossi”, según indicó el periodista Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas.





Si bien el comunicador dijo no recordar “en qué etapa (de su relación) estaban”, reveló que a la exdiputada “le llega le cahuín de que Fulvio Rossi estaba en el restaurante de un hotel comiendo con una conocida política, plenamente vigente hoy día”.

Si bien no se indicó el nombre de la autoridad, se refirieron a ella como la “exsenadora” que está “en primera línea”.

La supuesta pelea entre esta “exsenadora” y Orsini se dio luego de que la actriz llegara “hecha una fiera” al hotel 5 estrellas, situación que terminó con “mechoneo” por parte de las involucradas. “Hubo contacto”, aseguró Valencia.