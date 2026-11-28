La Miss Universo Chile 2025 está comprometida con el empresario mexicano Carlos “Charlie” Frettlohr desde noviembre de 2025.

Inna Moll contrae matrimonio este sábado, por lo que Emilia Dides utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su amiga en este día especial.

La jurado de Fiebre de Canto publicó una fotografía de ambas en sus historias de Instagram, donde compartió sus felicitaciones y muestras de cariño.

“Hoy se casa mi mejor amiga, con el amor más grande que la vida pudo entregarle” , escribió sobre el matrimonio de Moll con Carlos “Charlie” Frettlohr, empresario mexicano.

Asimismo, Dides agregó: “Hermana mía, te mereces las cosas más maravillosas del mundo. Que sean inmensamente felices hoy y siempre. Te amo”.





Inna Moll se casa con Carlos Frettlohr, empresario mexicano

Inna y Carlos llevan cerca de cuatro años de relación, aunque se conocieron hace seis en México, país donde reside la Miss Universo Chile 2025.

La pareja anunció su compromiso a través de redes sociales en noviembre de 2025, luego del paso de la modelo por el certamen de belleza, donde logró ubicarse en el Top 12.

A través de románticas fotografías tomadas durante unas vacaciones en Tailandia, revelaron detalles de la pedida de matrimonio.

“El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse”, expresó la modelo sobre su prometido.

Además, aseguró que “me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre”.

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